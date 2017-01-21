Проект конституционных поправок будет готов к концу апреля - Киладзе

21.01.2017 14:36 Сегодня мы обсудим, как должна быть изменена по определенным направлениям Конституция, и думаю, это подтверждение того, что у нас уже имеется очень хороший эффект, - об этом заявила журналистам председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Софио Киладзе до начала заседания созданной в рамках Конституционной комиссии группы по вопросам суда и свобод человека.



Как отметила Киладзе, представленных предложений в рабочей группе очень много и сегодня они будут обсуждаться.



Что касается эффективности Конституционной комиссии, председатель комитета считает, что для ее подтверждения правящая команда осуществила ряд шагов.



«То, что мы собрались так скоро после того, как было анонсировано создание Конституционной комиссии, уже с конкретными предложениями, конкретными аргументами и сегодня обсудим, как должна быть изменена Конституция по определенным направлениям, - думаю, это подтверждение того, что у нас уже имеется очень хороший эффект. На хорошую работу в этом направлении, думаю, также указывает то, что наша политическая команда анонсировала, что этот проект должен быть готов в основе к 30 апреля», - сказала Софио Киладзе















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