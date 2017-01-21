|
Парламент Турции поддержал переход на президентскую форму правления
21.01.2017 15:38
Парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в конституцию, предполагающих переход на президентскую форму правления, передает РИА «Новости».
Отмечается, что за принятие закона проголосовали 339 депутатов.
«Благодарю депутатов за проделанную работу, теперь слово за народом», — заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.
12 января турецкие парламентарии от различных фракций устроили драку в ходе обсуждения конституционных реформ, которые позволят расширить полномочия президента Турции.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна