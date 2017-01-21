Парламент Турции поддержал переход на президентскую форму правления

21.01.2017 15:38 Парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в конституцию, предполагающих переход на президентскую форму правления, передает РИА «Новости».



Отмечается, что за принятие закона проголосовали 339 депутатов.



«Благодарю депутатов за проделанную работу, теперь слово за народом», — заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.



12 января турецкие парламентарии от различных фракций устроили драку в ходе обсуждения конституционных реформ, которые позволят расширить полномочия президента Турции.















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