Президент Грузии поздравил Трампа и выразил надежду на углубление сотрудничества с США

21.01.2017 17:14 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность президента США. Об этом говорится в сообщении, обнародованном президентской пресс-службой.



"Сердечно поздравляю вас с вступлением в должность президента США, выражаю надежду на то, что под вашим руководством США станут сильнее, добьются большего развития и благополучия. Полагаю, что вы сыграете важную роль в создании более безопасного и благополучного мира", - говорится в послании.



Маргвелашвили отметил, что "Грузия остается важнейшим партнером США". "Дружественные отношения между Грузией и США носят необратимый характер. Мы признательны США за поддержку в укреплении государственности Грузии, в развитии демократии, интеграции страны в ЕС и НАТО", - сказано в послании.



Маргвелашвили также выразил надежду на то, что ему "будет предоставлена возможность пригласить президента США совершить визит в Грузию в удобное для президента США время". "Грузия ожидает углубления стратегического партнерства с США, уверен, что совместными усилиями дружественные отношения наших стран еще больше углубятся и усилятся", - отметил он.



Торжественная церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне.















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