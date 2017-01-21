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Президент Грузии поздравил Трампа и выразил надежду на углубление сотрудничества с США
21.01.2017 17:14
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность президента США. Об этом говорится в сообщении, обнародованном президентской пресс-службой.
"Сердечно поздравляю вас с вступлением в должность президента США, выражаю надежду на то, что под вашим руководством США станут сильнее, добьются большего развития и благополучия. Полагаю, что вы сыграете важную роль в создании более безопасного и благополучного мира", - говорится в послании.
Маргвелашвили отметил, что "Грузия остается важнейшим партнером США". "Дружественные отношения между Грузией и США носят необратимый характер. Мы признательны США за поддержку в укреплении государственности Грузии, в развитии демократии, интеграции страны в ЕС и НАТО", - сказано в послании.
Маргвелашвили также выразил надежду на то, что ему "будет предоставлена возможность пригласить президента США совершить визит в Грузию в удобное для президента США время". "Грузия ожидает углубления стратегического партнерства с США, уверен, что совместными усилиями дружественные отношения наших стран еще больше углубятся и усилятся", - отметил он.
Торжественная церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне.
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