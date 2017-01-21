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Сенат утвердил первые два назначения в кабинет Дональда Трампа


21.01.2017   17:25
Сенат США подавляющим большинством голосов утвердил представленные президентом Дональдом Трампом кандидатуры на пост министра обороны и главы департамента внутренней безопасности.

Решение об утверждении двух первых членов кабинета Дональда Трампа было принято 20 января после того, как он был приведен к присяге в качестве 45-го президента США.

На должность министра обороны назначен генерал корпуса морской пехоты в отставке Джеймс Маттис, главой Департамента внутренней безопасности стал генерал корпуса морской пехоты Джон Келли.

На слушаниях в Сенате США 12 января, предшествовавших утверждению членов нового кабинета, Маттис сделал ряд заявлений, отличавшихся от высказываний Трампа, В частности, Маттис назвал НАТО "самым успешным военный союзом, вероятно, в современной истории, а может быть, и даже во все времена", Он также сказал, что Россия представляет угрозу для Североатлантического альянса.

Номинация Маттиса на пост главы Пентагона вызвало обеспокоенность некоторых членов Конгресса в связи с нарушением закона, запрещающего военнослужащим занимать гражданскую должность министера обороны в течение семи лет после ухода с военной службы. Палата представителей и Сенат США приняли специальное решение, разрешающее Маттису занять этот пост в исключительном порядке.






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