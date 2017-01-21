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Джани Букиккио назвал президента Грузии гарантом демократии


21.01.2017   17:44
Президент Венецианской комиссии Джани Букиккио считает президента Грузии Георгия Маргвелашвили гарантом демократии в стране. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Джани Букиккио заявил после встречи с Георгием Маргвелашвили, которая состоялась 20 января в рамках его визита в Тбилиси.

На встрече обсуждались запланированные властями Грузии изменения в Конституцию, работа созданной при парламенте Государственной конституционной комиссии, а также начатая правительством третья волна реформы судебной системы.

Президент Венецианской комиссии согласен с целями и задачами запланированной в Грузии конституционной реформы и в то же время высоко ценит роль президента Грузии.

«Мы полностью согласны с целями и задачами этой конституционной реформы и особенно высоко ценим роль президента, который по возможности является непредвзятым, нейтральнгым и выступает гарантом демократии в стране», — заявил Букиккио.

Он еще раз подчеркнул, что текст действующей Конституции Грузии в целом хороший, но нуждается в определенном улучшении, и отметил, что Венецианская комиссия готова к плодотворному и успешному сотрудничеству с Грузией в этом вопросе.

По его же словам, Венецианская комиссия уже выдала правительству Грузии ряд рекомендаций и по реформе судебной системы и надеется, что на этот раз все рекомендации будут учтены.






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