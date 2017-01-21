Кобахидзе: Конституция Грузии будет максимально лаконичной

21.01.2017 17:55 Глава Конституционной комиссии, спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе рассказал о процессе подготовки поправок в Конституцию. На первой встрече рабочей группы в сфере прав человека Кобахидзе заявил, что Конституционная комиссия постарается сделать основной закон страны «максимально лаконичным».



«Основная тенденция, которая сейчас наблюдается, это попытка расширить текст. Если мы подведем итог всем мнениям, то можем получить Конституцию в три раза больше по объему. Желательно, чтобы текст Конституции был максимально лаконичным», - сказал Кобахидзе. Он добавил, что текст определенной статьи может быть расширен, если статья будет нуждаться в уточнении.



По словам, спикера парламента, работа над внесением поправок в Конституцию будет осуществляться в три этапа. На первом этапе комиссия рассмотрит все существующие мнения, на втором пройдет постатейное обсуждение, а на третьем - согласование окончательного варианта, который будет представлен на всеобщее обсуждение.



Наиболее активно свои поправки в Конституцию предлагает оппозиция, которая выступает за введение регуляций защиты трудового права, упразднения мажоритарной системы выборов в парламент, расширение критериев для назначения судей.















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