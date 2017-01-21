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Парламентское большинство вновь подумывает о переносе парламента в Тбилиси


21.01.2017   20:07
По заявлению члена парламентского большинства Софио Киладзе, Конституционной комиссией ни по одному вопросу решение еще не принято, в том числе, и по поводу переноса парламента Грузии из Кутаиси в Тбилиси.

Как пояснила Киладзе, на данном этапе члены комиссии пребывают в рабочем режиме и достигнут лишь первичный консенсус по определенным вопросам. По ее словам, окончательное решение будет принято по конечному проекту, которые представит парламент.

«Думаю, делать какие-либо заявления на данном этапе преждевременно. Пока мы все в рабочем режиме. По всем вопросам достигнут первичный консенсус», - сказала Софио Киладзе.

По словам депутата, парламентскому большинству еще требуется время для того, чтобы сверить, какая модель лучше – оставить парламент в Кутаиси или перенести его в Тбилиси.

«Может быть в Тбилиси, может быть и в Кутаиси. Я не вижу принципиальной разницы в какой-либо модели. Нам нужно время, чтобы подумать, аргументы есть у обоих вариантов», - заявила Киладзе.

Что касается записи в преамбуле Конституции по поводу евроатлантических устремлений Грузии, по словам Киладзе, окончательное решение в связи с этим вопросом еще не принято.






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