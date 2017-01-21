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Маршания: Мы договорились, что парламент переедет в Тбилиси


21.01.2017   20:18
Мы договорились, что парламент будет работать в Тбилиси и переедет сюда, - об этом сообщила член фракции «Патриоты Грузии» Ада Маршания в ходе встречи созданной в рамках Конституционной комиссии рабочей группы по вопросам суда и прав человека.

Как отметила Маршания, никто не против переноса парламента из Кутаиси в Тбилиси и это произойдет, когда парламент утвердит изменения в Конституции.

«Мы договорились, что парламент будет работать в Тбилиси и переедет сюда. Это произойдет, когда мы примем Конституцию. В самом проекте, который обсуждаем сегодня, такая запись есть и никто не против переноса парламента в Тбилиси», - заявил Ада Маршания.

По словам члена фракции «Патриоты Грузии» , на встрече рабочей группы горячую дискуссию вызвала инициатива одного из членов комиссии о том, чтобы сделать в преамбуле запись о евроатлантических устремлениях Грузии.

«...В связи с этим вопросом был жаркий спор и это неприемлемо не только для нас. Вообще ни с политической, ни с юридической точки зрения, не является нормальным появление подобной записи в Конституции. Это касается не только блока НАТО, это касается политических и военных блоков вообще», - заявила Ада Маршания.






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