Ника Мелия убежден, что Вано Мерабишвили поступит иначе, чем Угулава

22.01.2017 13:30 Я убежден, Вано Мерабишвили поступит абсолютно иначе, чем поступил Гиги Угулава, - заявил один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия в эфире телеканала «Рустави 2».



По его словам, Гиги Угулава вышел из тюрьмы ни как член «Национального движения», а как член уже другой оппозиционной партии.



«Я убежден, что Вано Мерабишвили поступит абсолютно иначе, чем поступил Гиги Угулава. Гиги Угулава вышел из тюрьмы ни как член «Национального движения». Гиги Угулава вышел оттуда как член уже другой оппозиционной партии. Я лично верю, что Вано Мерабишвили стоит абсолютно на другой высоте и его решение будет совершенно иным. Естественно это будет зависеть от него, и после встречи станет все известно», - заявил Мелиа.



По его же словам, с Вано Мерабишвили он встретится на следующей неделе в учреждении по исполнению наказаний. Как отметил Мелия, он будет рад, если Вано Мерабишвили останется на должности генерального секретаря «Национального движения».















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