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Избран новый политический секретарь «Республиканской партии Грузии»


22.01.2017   13:31
Политическим секретарем «Республиканской партии Грузии» стала Тамар Кордзая.

Голосование провели члены национального комитета партии.

Ранее эту должность занимал Леван Бердзенишвили.

Согласно уставу «Республиканской партии Грузии», политический секретарь является вторым лицом после председателя политической организации.

Национальный комитет, под руководством председателя Хатуны Самнидзе продолжит работу и завтра.






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