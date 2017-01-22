|
Пол Гобл: Боюсь, Трапм не будет обращать внимание на подобные Грузии страны
22.01.2017 15:32
Боюсь, Трапм не будет обращать внимание на подобные Грузии страны, - завил в интервью грузинской редакции «Голоса Америки» политолог, независимый эксперт по странам Евразии, в прошлом высокопоставленный чиновник американского правительства Пол Гобл.
По его словам, это обстоятельство может превратить Грузию в заложники политики Москвы.
«Боюсь, Трапм не будет обращать внимание на подобные Грузии страны, что может превратить Грузию в заложники политики Москвы. Однако возможно и то, что многие проекты, которые Вашингтон осуществляет в Грузии, продолжатся, так как Белый дом не будет утруждать себя для их остановки», - заявил Гобл.
Он также сделал комментарий по поводу соглашения Грузии с «Газпромом», отметив, что его непрозрачность вызывает беспокойство, однако в то же время, по его словам, если Грузия продолжит взятый политический курс, только это соглашение с «Газпромом» не будет угрожать ее суверенитету.
«Если бы детали соглашения были бы публичны, было бы намного лучше. Сомнения есть, а у сомнений – большая сила», - отметил американский политолог.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна