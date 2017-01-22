Пол Гобл: Боюсь, Трапм не будет обращать внимание на подобные Грузии страны

22.01.2017 15:32 Боюсь, Трапм не будет обращать внимание на подобные Грузии страны, - завил в интервью грузинской редакции «Голоса Америки» политолог, независимый эксперт по странам Евразии, в прошлом высокопоставленный чиновник американского правительства Пол Гобл.



По его словам, это обстоятельство может превратить Грузию в заложники политики Москвы.



«Боюсь, Трапм не будет обращать внимание на подобные Грузии страны, что может превратить Грузию в заложники политики Москвы. Однако возможно и то, что многие проекты, которые Вашингтон осуществляет в Грузии, продолжатся, так как Белый дом не будет утруждать себя для их остановки», - заявил Гобл.



Он также сделал комментарий по поводу соглашения Грузии с «Газпромом», отметив, что его непрозрачность вызывает беспокойство, однако в то же время, по его словам, если Грузия продолжит взятый политический курс, только это соглашение с «Газпромом» не будет угрожать ее суверенитету.



«Если бы детали соглашения были бы публичны, было бы намного лучше. Сомнения есть, а у сомнений – большая сила», - отметил американский политолог.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

