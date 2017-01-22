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Пол Гобл: Боюсь, Трапм не будет обращать внимание на подобные Грузии страны


22.01.2017   15:32
Боюсь, Трапм не будет обращать внимание на подобные Грузии страны, - завил в интервью грузинской редакции «Голоса Америки» политолог, независимый эксперт по странам Евразии, в прошлом высокопоставленный чиновник американского правительства Пол Гобл.

По его словам, это обстоятельство может превратить Грузию в заложники политики Москвы.

«Боюсь, Трапм не будет обращать внимание на подобные Грузии страны, что может превратить Грузию в заложники политики Москвы. Однако возможно и то, что многие проекты, которые Вашингтон осуществляет в Грузии, продолжатся, так как Белый дом не будет утруждать себя для их остановки», - заявил Гобл.

Он также сделал комментарий по поводу соглашения Грузии с «Газпромом», отметив, что его непрозрачность вызывает беспокойство, однако в то же время, по его словам, если Грузия продолжит взятый политический курс, только это соглашение с «Газпромом» не будет угрожать ее суверенитету.

«Если бы детали соглашения были бы публичны, было бы намного лучше. Сомнения есть, а у сомнений – большая сила», - отметил американский политолог.






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