Сельские школы в Грузии должны быть самыми сильными - министр образования

22.01.2017 15:45 Министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава обещает улучшить условия в сельских школах, расположенных в высокогорных регионах страны.



Сегодня Джеджелава провел встречу с грузинскими педагогами. Учителя из высокогорных регионов рассказали министру о проблемах существующих в малокомплетных школах.



Они считают, что курс школьного обучения должен быть 10-летним. В настоящее время в большинстве школ в высокогорных регионах цикл обучения в школе составляет 9 лет. Для того, чтобы получить полное среднее образование детям и их родителями приходится уезжать из сел в города.



«Сельские школы в Грузии должны быть самыми сильными — это наша главная задача. Семьи не должны уезжать по этой причине. Наоборот, мы должны сделать так, чтобы вернулись даже те, которые уже уехали. Мы будем содействовать и педагогам. Расширим инфраструктуру, добавим библиотеку и кинотеатр. Хочу сказать, что мы всячески будем содействовать малым школам», — заявил журналистам Джеджелава после встречи с педагогами.



На сегодняшний день точной статистики о жителях горных регионов Грузии нет, но, по неофициальным данным, там проживает не менее 300 тысяч человек.



1 января 2016 года вступил в силу закон «О развитии высокогорных регионов», который предусматривает проведение мер по обеспечению благополучия жителей высокогорных регионов.



После принятия закона учителя из высокогорных регионов стали получать надбавки в размере не менее 35% оплаты труда. Кроме того, учащиеся публичных школ, а также студенты профессиональных образовательных учреждений из регионов могут получить специальные ваучеры.



"Новости-Грузия"











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