Трамп посетил штаб-квартиру ЦРУ

22.01.2017 16:32 Президент США Дональд Трамп посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Лэнгли и вновь заявил, что необходимо уничтожить запрещенную в США, России и других странах террористическую группировку "Исламское государство", передает РИА Новости.



"Надо избавиться от ИГ, иного выбора у нас нет… Радикальный исламский терроризм должен быть стерт с лица земли", — сказал Трамп, выступая перед сотрудниками ЦРУ.



По его словам, США "не использовали настоящие возможности" в борьбе с терроризмом.















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