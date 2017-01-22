Саакашвили раскритиковал украинские СМИ за отказ осветить его приезд на инаугурацию Трампа

22.01.2017 16:45 Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили в своем фейсбуке пожаловался на украинские СМИ за то, что они отказались осветить его приезд на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа.



«Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы. Бездари остаются бездарями», — написал он.



Саакашвили подчеркнул, что он контактировал с членами команды Трампа в целях дальнейшего сотрудничества, а нежелательные снимки распространяют его враги.



«То они тайком снимут меня в аэропорту, то на выходе с церемонии и потом приплетают всякую чушь. Всё это только подтверждает, что мы на правильном пути и враги нас боятся. Пусть продолжают разгонять «чернуху», а мы будем продолжать работать со всеми нашими партнерами и друзьями для того, чтобы усилить международные позиции Украины. Лучше бы они тратили свой ресурс на усиление международных позиций страны, а не на погони за мной по аэропортам и туалетам», — отметил бывший губернатор.



К своему посту в соцсети Саакашвили добавил скриншот публикации СМИ Украины с заголовком: «Саакашвили — смотрел на инаугурацию из-за забора».



Ранее Михеил Саакашвили сообщил, что провел встречу с американской делегацией, в том числе со «старым другом» сенатором-республиканцем Джоном Маккейном.















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