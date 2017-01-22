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Процедурный комитет завтра рассмотрит вопрос о регистрации фракции «Национальное движение»


22.01.2017   19:37
Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии на завтрашнем заседании рассмотрит вопрос о регистрации фракции «Национальное движение».

Фракция будет состоять из 6-ти человек, и в ее состав войдут: Роман Гоциридзе, Саломе Самадашвили, Ника Мелия, Тина Бокучава, Коба Накопия и Азер Сулейманов.

Фракцией «Национальное движение» будет руководить Роман Гоциридзе. По его словам, фракция не будет представлена в составе меньшинства.

Статус парламентского меньшинства сохранили за собой бывшие члены «Национального движения». В меньшинство входят фракции: «Европейская Грузия» и «Европейская Грузия за лучшее будущее».






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