Процедурный комитет завтра рассмотрит вопрос о регистрации фракции «Национальное движение»

22.01.2017 19:37 Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии на завтрашнем заседании рассмотрит вопрос о регистрации фракции «Национальное движение».



Фракция будет состоять из 6-ти человек, и в ее состав войдут: Роман Гоциридзе, Саломе Самадашвили, Ника Мелия, Тина Бокучава, Коба Накопия и Азер Сулейманов.



Фракцией «Национальное движение» будет руководить Роман Гоциридзе. По его словам, фракция не будет представлена в составе меньшинства.



Статус парламентского меньшинства сохранили за собой бывшие члены «Национального движения». В меньшинство входят фракции: «Европейская Грузия» и «Европейская Грузия за лучшее будущее».















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