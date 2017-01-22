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ЦИК Грузии потратит на муниципальные выборы 2017 года до 40 млн лари
22.01.2017 20:04
Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) потратит почти 40 миллионов лари (более 15,3 миллионов долларов) на организацию и проведение выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут осенью 2017 года.
Сумма уже выделена из государственного бюджета. Соответствующее постановление обнародовано в «Законодательном вестнике».
Согласно документу, в общей сложности ЦИК Грузии получил 39 011 899 лари. Расходы будут распределены следующим образом:
Мероприятия по проведению выборов — 28 миллионов 120 тысяч лари (более 10,8 миллионов долларов);
Тренинги для сотрудников избирательных комиссий — 1 миллион 30 тысяч лари (более 396 тысяч долларов);
Телевизионная реклама избирательных субъектов — 2 миллиона 242 тысячи лари (более 862 тысяч долларов);
Финансирование избирательных субъектов — 7 миллионов 619 тысяч лари (более 2,9 миллионов долларов).
"Новости-Грузия"
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