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Сенаторы инициируют законопроект, запрещающий Трампу снимать санкции с РФ
23.01.2017 10:18
Двухпартийная группа американских сенаторов намерена инициировать законодательство в отношении наложения ограничений на действия президента Трампа об отмене введенных предыдущей администрацией санкций против России без предварительного одобрения Конгресса.
С соответствующими заявлениями выступили в воскресенье сенатор от демократов Чак Шумер и республиканец Джон Маккейн, сообщает Укринформ.
"Для нас аннулирование санкций будет означать сигнал России идти дальше, вмешиваться в наши выборы и делать плохие вещи, это будет сигналом для Китая, сигналом для Ирана. Это было бы ужасным. Поэтому данный закон, я надеюсь, получит поддержку обеих партий", - заявил Шумер в передаче "Эта неделя" на канале ABC.
Сенатор Маккейн отметил в телеэфире, что "нужно ввести больше санкций против России", и в любом случае "нельзя ослаблять их". В этой связи он заявил: "Если мы не будем хранить эти санкции и даже усиливать их, это будет стимулировать Владимира Путина, который является военным преступником".
В то же время, как пишет центральное американское издание Politico, пока не понятно, станет ли лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл поддерживать двухпартийный законопроект в первые же дни работы новой республиканской администрации в Белом доме.
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