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Крымские татары требуют мировые страны признать депортацию 1944 года геноцидом


23.01.2017   10:20
Всемирный Конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом. Об этом сообщает издание «Крымские новости».

«Массовая Депортация крымских татар в 1944 году с целью полного уничтожения этого народа в обращении Всемирного Конгресса крымских татар классифицируется как преступление, которое, в соответствии с международным правом, является геноцидом. Таким образом, Конгресс требует от правительств государств, которым было разослано обращение, признать события 1944 года актом геноцида», – отметили в издании.

Обращение было разослано властям около 300 стран Европы, Америки, Латинской Америки, Африки и государств-членов Организации наций и народов, не имеющих представительства при ООН.

12 ноября 2015 года Украина признала Депортацию крымских татар 18 мая 1944 года геноцидом, о чем также упоминается в обращении.






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