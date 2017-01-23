Завершается прием заявок от городов Грузии на участие в инициативе «Креативные города и регионы»

23.01.2017 10:23



Прием заявок на участие в проекте завершится 31 января 2017 года.



Заявки на участие принимаются от маленьких и средних городов и регионов стран Восточного партнерства. Цель этой инициативы — повысить уровень осведомленности всех заинтересованных в потенциале культурного и креативного сектора лиц, собрать данные о местных культурных и креативных ресурсах и предложить конкретные планы действий для развития потенциала культурных и креативных индустрий. Это предполагает развитие местного культурного ландшафта, создание кластеров с местными предприятиями, повышение качества предложений в туризме и укрепление связей с подобными городами и регионами в других странах.



Выбирать пилотные города и регионы будет комиссия, в состав которой входят специалист инициативы, Национальный координатор Программы ЕС и Восточного партнерства «Культура и Креативность», а также представитель Министерства культуры. О своем решении комиссия уведомит до конца февраля 2017 года.



При отборе лучших заявок будет учитываться: мотивация города или региона-участника участвовать в инициативе; понимание, что фокус на культуре и креативности может принести добавленную стоимость социально-экономическому развитию города или региона; уровень вовлечения основных заинтересованных лиц из государственных учреждений и частного сектора.



В шести выбранных пилотных городах или регионах (по одному в каждой стране Восточного партнерства) опытные специалисты будут создавать схемы, основанные на наиболее современной методологии. В результате города и регионы получат следующее:



- анализ их текущих культурных и креативных ресурсов;



- индивидуальный план действий для дальнейшего развития культурного и креативного секторов;

освещение в СМИ в странах Восточного партнерства и демонстрация передового опыта из выбранных городов или регионов;



- доступ к программе по развитию потенциала для представителей городов или регионов и для их обществ, а также возможность работать с узкопрофильными специалистами;



- возможность налаживания связей с коллегами из разных стран Восточного партнерства и Европейского Союза как через Интернет, так и при личном общении.



Как подать заявку на участие:

Для того, чтобы от имени вашего города или региона принять участие в конкурсе, надо направить письмо o намерениях, подписанное представителем местных органов власти, где будет:

- четкое изложение мотивов города или региона присоединиться к инициативе (не больше 1 страницы);

- общий обзор текущей ситуации в городе или регионе в контексте культурных и креативных организаций, пространств и деятельности (не больше 2 страниц);

- описание того, как местные заинтересованные лица будут принимать участие в процессе (не больше 1 страницы с названиями потенциальных организаций, учреждений и именами специалистов);

- для наглядной демонстрации примеров культурных и креативных проектов, инициатив и городских трансформаций рекомендуем добавить ссылки на веб-сайты или визуальные материалы (видео, картинки).



Письма о намерениях следует направлять Национальным координаторам в своей стране:

Армения armenia@culturepartnership.eu

Азербайджан azerbaijan@culturepartnership.eu

Беларусь belarus@culturepartnership.eu

Грузия georgia@culturepartnership.eu

Молдова moldova@culturepartnership.eu

Украина ukraine@culturepartnership.eu



Крайний срок подачи заявок на участие — 31 января 2017 года.



Подробная информация, а также дополнительные вопросы:

сайте: www.culturepartnership.eu





Программа ЕС-Восточного партнерства «Культура и Креативность» приглашает маленькие и средние города шести стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) принять участие в инициативе «Креативные города и регионы» Прием заявок на участие в проекте завершится 31 января 2017 года.Заявки на участие принимаются от маленьких и средних городов и регионов стран Восточного партнерства. Цель этой инициативы — повысить уровень осведомленности всех заинтересованных в потенциале культурного и креативного сектора лиц, собрать данные о местных культурных и креативных ресурсах и предложить конкретные планы действий для развития потенциала культурных и креативных индустрий. Это предполагает развитие местного культурного ландшафта, создание кластеров с местными предприятиями, повышение качества предложений в туризме и укрепление связей с подобными городами и регионами в других странах.Выбирать пилотные города и регионы будет комиссия, в состав которой входят специалист инициативы, Национальный координатор Программы ЕС и Восточного партнерства «Культура и Креативность», а также представитель Министерства культуры. О своем решении комиссия уведомит до конца февраля 2017 года.При отборе лучших заявок будет учитываться: мотивация города или региона-участника участвовать в инициативе; понимание, что фокус на культуре и креативности может принести добавленную стоимость социально-экономическому развитию города или региона; уровень вовлечения основных заинтересованных лиц из государственных учреждений и частного сектора.В шести выбранных пилотных городах или регионах (по одному в каждой стране Восточного партнерства) опытные специалисты будут создавать схемы, основанные на наиболее современной методологии. В результате города и регионы получат следующее:- анализ их текущих культурных и креативных ресурсов;- индивидуальный план действий для дальнейшего развития культурного и креативного секторов;освещение в СМИ в странах Восточного партнерства и демонстрация передового опыта из выбранных городов или регионов;- доступ к программе по развитию потенциала для представителей городов или регионов и для их обществ, а также возможность работать с узкопрофильными специалистами;- возможность налаживания связей с коллегами из разных стран Восточного партнерства и Европейского Союза как через Интернет, так и при личном общении.Для того, чтобы от имени вашего города или региона принять участие в конкурсе, надо направить письмо o намерениях, подписанное представителем местных органов власти, где будет:- четкое изложение мотивов города или региона присоединиться к инициативе (не больше 1 страницы);- общий обзор текущей ситуации в городе или регионе в контексте культурных и креативных организаций, пространств и деятельности (не больше 2 страниц);- описание того, как местные заинтересованные лица будут принимать участие в процессе (не больше 1 страницы с названиями потенциальных организаций, учреждений и именами специалистов);- для наглядной демонстрации примеров культурных и креативных проектов, инициатив и городских трансформаций рекомендуем добавить ссылки на веб-сайты или визуальные материалы (видео, картинки).Армения armenia@culturepartnership.euАзербайджан azerbaijan@culturepartnership.euБеларусь belarus@culturepartnership.euГрузия georgia@culturepartnership.euМолдова moldova@culturepartnership.euУкраина ukraine@culturepartnership.euКрайний срок подачи заявок на участие — 31 января 2017 года.Подробная информация, а также дополнительные вопросы:сайте: www.culturepartnership.eu











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