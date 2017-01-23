Грузино-американские отношения останутся прочными при администрации Трампа - посол

23.01.2017 11:49 Посол США в Грузии Ян Келли уверен, что при администрации Трампа отношения США-Грузия останутся прочными.



«Государственный секретарь пока не назначен. Мы должны посмотреть, какой будет наша политика при новом госсекретаре, но я с полной уверенностью могу сказать, что отношения США - Грузия останутся прочными, и думаю, укрепятся еще больше», - сообщил Ян Келли.



Что касается экономических отношений, по словам Яна Келли, каких-либо новшеств в отношении соглашения о свободной торговле между США и Грузией нет, однако в целом администрация Трампа выразила готовность провести со странами двусторонние переговоры с целью оформления торговых соглашений.



«Я буду активно адвокатировать торговые отношения между США и Грузией», - добавил Ян Келли.















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