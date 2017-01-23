Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузино-американские отношения останутся прочными при администрации Трампа - посол


23.01.2017   11:49
Посол США в Грузии Ян Келли уверен, что при администрации Трампа отношения США-Грузия останутся прочными.

«Государственный секретарь пока не назначен. Мы должны посмотреть, какой будет наша политика при новом госсекретаре, но я с полной уверенностью могу сказать, что отношения США - Грузия останутся прочными, и думаю, укрепятся еще больше», - сообщил Ян Келли.

Что касается экономических отношений, по словам Яна Келли, каких-либо новшеств в отношении соглашения о свободной торговле между США и Грузией нет, однако в целом администрация Трампа выразила готовность провести со странами двусторонние переговоры с целью оформления торговых соглашений.

«Я буду активно адвокатировать торговые отношения между США и Грузией», - добавил Ян Келли.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Продажи грузинских модельеров выросли
Roshen закрывает кондитерскую фабрику в Липецкой области
«Арси»: Банки и строительный бизнес являются конкурентами
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Большая часть Абхазии осталась без света
«Вологодские авиалинии» готовятся летать в Абхазию
Оренбургская авиакомпания не планирует рейсы в Абхазию
Российская авиакомпания планирует выполнять рейсы в Абхазию
Хубуа: до остановки ИнгурГЭС осталось 35 метров воды
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечню отправили имитаторов голоса Кадырова, угрожавших бизнесмену
На атомной электростанции в Армении произошла авария
Президент Армении заявил о необходимости закрепить статус Нагорного Карабаха
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна