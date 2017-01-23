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Представитель ЕНД намерен встретиться с Вано Мерабишвили


23.01.2017   12:29
Сегодня представитель «Национального движения» встретится с генеральным секретарем партии Вано Мерабишвили, который находится в тюрьме по ряду обвинений. Об этом сообщил член «Нацдвижения» Акакий Минашвили.

По его словам, партия готова принять во внимание любое желание Вано Мерабишвили.

«Сегодня состоится встреча с Вано Мерабишвили. К нему зайдет наш представитель, вы все узнаете, когда он выйдет из тюрьмы. Вано – генеральный секретарь «Национального движения». Он не выразил четкой позиции по поводу того, что не желает быть генеральным секретарем и действовать против его воли мы не намерены. Он должен зафиксировать позицию. Посмотрим, какими будут результаты», - заявил Акакий Минашвили.

Предположительно, встречу с Вано Мерабишвили проведет Ника Мелия.






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