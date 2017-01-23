Реально ли за 3 месяца написать новую конституцию?

23.01.2017 12:42 Конституционная комиссия провела 21 января первое рабочее заседание, на котором обсуждалось несколько изменений. По предварительной информации представителей правящей силы и членов комиссии, пакет конституционных изменений, который коснется почти всех направлений, будет готов 30 апреля. Это означает, что для подготовки этих изменений есть чуть больше трех месяцев. В парламентском большинстве заявляют, что после подготовки пакета изменений пройдет их всеобщее обсуждение. Также комиссия дождется заключения Венецианской комиссии. Следовательно, в первоначальной версии что-то может измениться и лишь после этого пакет изменений будет представлен в парламент. Предполагаемой датой голосования член «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе называет конец весны нынешнего года или в крайнем случае - начало весны следующего года. Но часть конституционалистов прямо утверждает, что из-за масштабности выполняемых работ трех месяцев, выделенных на работу комиссии, недостаточно, пишет газета «Резонанси».



Конституционалист Вахтанг Дзабирадзе считает, что пересмотреть конституцию за этот срок не удастся, но если и получится, что мы получим документ, который опять потребует пересмотра. Дзабирадзе не понимает, почему был избран такой отрезок времени.



«Если это связано с президентскими выборами, то я не думаю, что эта часть - т.е. избрание президента прямым путем - губительна для страны. Как и вопросы, связанные с отставкой правительства, прокуратурой и судом. По многим вопросам нужно серьезно поработать. Разумеется, один человек может сесть и написать все за один месяц, но в таком случае это будет конституция одного человека», - заявил Вахтанг Дзабирадзе. По его словам, нужно изменить саму процедуру работы комиссии. Он говорит, что если мы хотим максимально освободить конституцию от политического влияния и вовлечь в этот процесс как можно больше представителей общественности, тогда нужно устроить публичные обсуждения и сделать это так, чтобы в них мог участвовать любой человек.



«Если мы сделаем иначе и не подключим общество к процессу, то принятая конституция, как это бывало раньше, будет конституцией правящей партии, т.е. «Грузинской мечты». Сейчас действует конституция «националов», до нее была конституция Шеварднадзе... Раз и навсегда мы должны принять нужную конституцию?! Успеть, разумеется, они успеют, но насколько качественной будет конституция, вот о чем речь. Насколько она будет близка гражданам? Думаю, народ должен принять максимальное участие в изменении конституции. Лишь в таком случае она будет совершенной, подстроенной под страну и общество, а что самое главное - легитимной. Если новая конституция вступит в силу к 2020 году, тогда это сведет к минимуму политическое влияние. Думаю, это нужно осознать, потому что гармонизация статей не содержит всю специфику конституции», - заявил в беседе с корреспондентом издания Вахтанг Дзабирадзе.



Еще один конституционалист и член конституционной комиссии Вахтанг Хмаладзе сомневается, что за этот срок получится провести полноценные обсуждения - «В комиссию поступило очень много предложений, среди которых есть и принципиально противоположные вопросы. Я сомневаюсь, что за такой короткий срок можно провести полноценные обсуждения и достичь согласия по всем вопросам», - заявил Хмаладзе. По его словам, есть много вопросов, которые требуют публичного обсуждения, но самыми проблематичными ему кажутся система парламентских выборов и порядок избрания президента. По словам Хмаладзе, эти два вопроса носят политическую нагрузку, что также приводит к столкновению интересов. По его словам, по этим вопросам достичь соглашения очень сложно, тем более за короткий срок».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

