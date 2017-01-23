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Франсуа Фийон против вступления Грузии и Украины в НАТО и ЕС
23.01.2017 12:55
Бывший премьер-министр Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон заявил, что Украине и Грузии не место в Европейском союзе и НАТО. Об этом он сказал в интервью изданию Le Monde, передает РИА Новости.
«Нужно просто признать, что Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО», — цитирует его российское агентство.
Он также назвал «безответственными» высказывания политиков, призывавших предоставить Киеву и Тбилиси членство в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе.
Власти Украины и Грузии считают вступление в ЕС и НАТО стратегическими целями своей внешней политики. В 2014-м обе страны подписали соглашение об ассоциации с этими организациями.
Выборы президента Франции пройдут в два тура — в апреле и мае 2017 года.
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