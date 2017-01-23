Парламентское меньшинство требует проведения 8 февраля политических дебатов по вопросу «Газпрома»

23.01.2017 13:20 Парламентское меньшинство требует проведения политических дебатов по теме «Газпрома» 8 февраля, в первый же день весенней сессии.



Как сообщил журналистам один из лидеров парламентского меньшинства Серго Ратиани, соответствующее заявление будет зарегистрировано в парламенте сегодня.



«После того, как в парламент не пришел Каха Каладзе, в пятницу мы потребовали проведения политических дебатов в связи с темой «Газпрома», чтобы большинство ответило на вопросы о том, почему власти подписали антигосударственное соглашение. Требуем проведения этих дебатов 8 февраля, в первый же день весенней сессии. Тема «Газпрома» носит для общественности высокий интерес», - заявил Ратиани.



Взамен на транзит газа из России в Армению, грузинская сторона получала от «Газпрома» 10% от общего объема пропущенного природного газа. В этом месяце стало известно, что грузинская сторона согласилось с предложением «Газпром-экспорта» касательно формы оплаты за транзит газа. Речь идет о денежной оплате. Новое соглашение будет двухгодичным и предполагается, что в первый год частично остается форма оплаты сырьем, однако со следующего года продолжится денежный расчет.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

