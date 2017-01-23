Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Долидзе: Визовый режим для граждан Грузии будет отменен весной


23.01.2017   13:46
Граждане Грузии смогут путешествовать в европейские страны без виз весной. Об этом сообщил журналистам госминистр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе.

По словам министра, он недавно возвратился из Брюсселя, и может сообщить о том, что все идет по плану.

«Мы не ждем никаких сюрпризов. Процесс должен начаться в конце марта или начале апреля»,-заявил Долидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Пока лишь 100 человек воспользовались ларизацией банковских займов
Завершить железнодорожную магистраль БТК планируется через 2 месяца
Турецкая компания построит в Грузии ГЭС
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Большая часть Абхазии осталась без света
«Вологодские авиалинии» готовятся летать в Абхазию
Оренбургская авиакомпания не планирует рейсы в Абхазию
Российская авиакомпания планирует выполнять рейсы в Абхазию
Хубуа: до остановки ИнгурГЭС осталось 35 метров воды
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Еврокомиссар Эттингер в сентябре 2017 года совершит визит в Азербайджан
Квирикашвили завершил свой визит в Швейцарию
Президент и премьер-министр Грузии поздравляют Дональда Трампа с вступлением в должность президента США
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна