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Долидзе: Визовый режим для граждан Грузии будет отменен весной
23.01.2017 13:46
Граждане Грузии смогут путешествовать в европейские страны без виз весной. Об этом сообщил журналистам госминистр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе.
По словам министра, он недавно возвратился из Брюсселя, и может сообщить о том, что все идет по плану.
«Мы не ждем никаких сюрпризов. Процесс должен начаться в конце марта или начале апреля»,-заявил Долидзе.
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