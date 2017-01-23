Долидзе: Визовый режим для граждан Грузии будет отменен весной

23.01.2017 13:46 Граждане Грузии смогут путешествовать в европейские страны без виз весной. Об этом сообщил журналистам госминистр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе.



По словам министра, он недавно возвратился из Брюсселя, и может сообщить о том, что все идет по плану.



«Мы не ждем никаких сюрпризов. Процесс должен начаться в конце марта или начале апреля»,-заявил Долидзе.















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