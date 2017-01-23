ЕНД просит Киев не выдавать России задержанного гражданина Грузии

23.01.2017 15:13 Оппозиционная партия экс-президента Грузии Михеила Саакашвили «Единое национальное движение» призвала Киев не выдавать России задержанного гражданина Грузии Георгия Церцвадзе, который разыскивался Интерполом по подозрению в убийстве на территории РФ, передает РИА Новости.



«Мы выражаем полную политическую и юридическую поддержку вице-полковнику Георгию Церцвадзе. Если украинский суд примет решение о его экстрадиции, мы готовы помочь адвокатам в обжаловании решения в Страсбургском суде. Мы обращаемся к украинскому посольству с заявлением, что не должна осуществится экстрадиция этого человека в Россию», - заявил на брифинге один из лидеров партии Акакий Минашвили.



Георгий Церцвадзе - ветеран боевых действий 2008 года в Грузии. Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Церцвадзе был задержан в киевском аэропорту «Жуляны» 15 января, райсуд Киева арестовал его на 40 суток. Мужчина был объявлен в розыск Россией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенные в 2003 году в Сочи.



В ходе судебного заседания адвокат задержанного сообщила, что ее подзащитный воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил, и обвинения российской стороны в его адрес «сфабрикованы и носят политический характер». По словам Сарган, в случае подтверждения информации об участии задержанного в АТО, РФ будет отказано в выдаче.















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