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«Грузинская мечта» представит на должность судьи Конституционного суда Манану Кобахидзе


23.01.2017   15:33
Фракция «Грузинская мечта» представит на должность судьи Конституционного суда кандидатуру Мананы Кобахидзе, - об этом журналистам сообщил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

По его словам, фракция представит кандидатуру Кобахидзе на сегодняшнем заседании бюро.

«Это решение принято. Сегодня на заседании бюро фракция «Грузинская мечта» представит парламенту кандидатуру Мананы Кобахидзе. Думаю, одна будет одной из успешных судей. Она обязана обеспечить максимальную объективность, чтобы не осталось вопросов, и ее судейство не было предметом политических спекуляций. Это было самым оптимальным решением и с очень большой вероятностью это решение будет поддержано большинством», - сообщил Мдинарадзе.






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