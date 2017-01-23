Парламентская рабочая группа работает над законопроектом об Общественном вещателе

23.01.2017 15:44 Парламентская рабочая группа, которая была сформирована в рамках Юридического Комитета для подготовки, в основном, законопроекта, связанного с Общественным вещателем Грузии, 21 января провела первое заседание.



Рабочая группа идентифицировала те темы, которые были представлены 19 декабря для обсуждения 13 сотрудниками ОВГ на том фоне, когда Попечительский совет избирал нового директора по конкурсным правилам – новым директором ОВГ стал Василий Маглаперидзе бывший политик и бывший генеральный продюсер главного политического ток-шоу на канале GDS, принадлежащем семье бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили. Это решение общественные группы оценили, как сигнал возможного усиления политического давления на ОВГ.



Законодательное предложение сотрудников ОВГ требует, в основном, четкого разграничения полномочий Попечительского совета, состоящего из 9 членов и генерального директора. По их мнению, Попечительский совет обладает преимущественным правом в вопросах управления ОВГ, так как он по своей инициативе, без согласования с директором может изменить бюджет и положение, а также определить условия трудового договора или его досрочного прекращения – авторы предложения требую изменить эти правила по той причине, что «Попечительский совет сам становится и принимающим решение и контролирующим», вместо того, чтобы быть органом, контролирующим деятельность генерального директора.



«Такое обстоятельство вызывает парализацию работы самого вещателя и содержит опасность постоянных разногласий между менеджментом и Попечительским советом», - заявляют авторы законодательного предложения, формированию которого в виде законопроекта зажег зеленый свет Юридический комитет Парламента.



«Мы будем работать по нескольким вопросам, которые создают недостатки и проблемы с точки зрения законодательства. Это касается внутренней деятельности, как с точки зрения разграничения полномочий, так же и правил избрания Попечительского совета», - заявила председатель Юридического комитета Эка Беселия после заседания группы 21 января и добавила, что работа над частью содержания конкретных поправок продолжится.



Одна из членов Попечительского совета Ирина Путкарадзе после завершения заседания группы в беседе с журналистами выразила надежду, что соглашение будет достигнуто в режиме «конструктивного» диалога путем «консенсуса». «Естественно, Попечительский совет не предпримет такие шаги, которые повлекут ослабление совета», - заявила она.



Оппозиционная Республиканская партия подвергал критике предложение сотрудников ОВГ «о расширении полномочий генерального директора за счет ограничения полномочий Попечительского совета» и заявила, что принятие этого предложения будет «шагом назад» с точки зрения прозрачности и подотчетности медиа-средств.



«Высшим органом правления Общественного вещателя является Попечительский совет, который обладает законодательной легитимацией, также полномочиями контроля генерального директора. Основной целью такого распределения полномочий является, с одной стороны, то, чтобы у Попечительского совета, как у высшего органа управления, была бы возможность принятия решения, с другой стороны же, не допустить концентрацию излишних полномочий в руках генерального директора», - говорится в заявлении Республиканской партии, которое было опубликовано 17 января.



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