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Депутат предлагает присвоить «особый статус» Абхазии и Цхинвальскому региону


23.01.2017   16:32
Мы должны сделать новый шаг в направлении наших оккупированных территорий и сделать в Конституции запись о том, что у Абхазии и Цхинвальского региона будет особый статус в составе единого государства Грузии, - об этом журналистам сообщил депутат Захария Куцнашвили.

Как поясняет депутат, данную позицию разделяют несколько юристов рабочей группы по вопросам административно -территориального деления и местного самоуправления государственной Конституционной комиссии.

«Поскольку важно восстановление территориальной целостности страны мирным путем, было бы правильно и своевременно послать особый статус нашим братьям абхазам и осетинам. Если присвоение особого статуса будет приемлемым для наших друзей, для чего, наверное, потребуется время, за столом переговоров должно быть решено, каким может быть этот особый статус... Мы должны осуществить смелый шаг и направить этот посыл абхазским и осетинским братьям, предложить им особый статус в рамках единого грузинского государства», - сообщил журналистам Куцнашвили.

В парламенте проходит заседание рабочей группы по вопросам административно - территориального деления и местного самоуправления, созданной в рамках государственной Конституционной комиссии. Встреча на данный момент закрыта для СМИ.






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