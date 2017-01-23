Бурджанадзе предлагает конституционно запретить продажу земли иностранцам в Грузии

23.01.2017 16:38 Лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе предагает сделать в конституции Грузии запись о запрете продажи земли иностранцам.



«Мы выступаем с инициативой категорически, безо всяких исключений запретить продажу земли иностранцам в Грузии. В Грузии земля должна принадлежать только гражданам Грузии», — сказала Бурджанадзе сегодня на брифинге.



В связи с этим Бурджанадзе предлагает внести поправки в 21-ю статью конституцию, и записать: земля в Грузии, как жизненно важный, стратегический, незаменимый, не приумножаемый и истощаемый ресурс, как гарантированная пищевая база для будущего поколения, может быть собственностью только гражданина Грузии.



Мораторий на приобретение иностранными гражданами земельных участков в Грузии был принят в июле 2013 года, его действие истекло 31 декабря 2014 года.

Во время принятия моратория парламент Грузии принял поправки в закон «О владении землей сельскохозяйственного назначения» и приостановил действие положения, позволяющее иностранным физическим и юридическим лицам приобретать сельскохозяйственные земли в Грузии.



Эти поправки были обжалованы в Конституционном суде австрийским сотрудником организации «Международная прозрачность – Грузия» Матиасом Хутером. В иске было указано, что решение парламента нарушает права частных лиц и свободу предпринимательской деятельности.



В июне 2014 года Конституционный суд Грузии признал неконституционным решение парламента страны о запрете на продажу иностранцам земель сельскохозяйственного назначения.



Принятые поправки не распространялись на те земли, которые уже находились во владении иностранных граждан.



В настоящее время площадь земель сельскохозяйственного назначения в Грузии, которыми владеют иностранные граждане, составляет всего около 30 тысяч гектаров — это приблизительно четыре процента от общей площади сельскохозяйственных земель Грузии.

Площадь пахотных земель в Грузии достигает 800 тысяч гектаров, из них обрабатываются всего только около 300 тысяч.



При этом доля сельского населения среди населения Грузии составляет около 46 процентов. Продуктивность этой отрасли остается низкой — доля сельского хозяйства в ВВП страны — менее 10 процентов.



Специалисты считают, что неудовлетворительное состояние отрасли сельского хозяйства является одной из причин высокого уровня нищеты в стране. А из-за отказа от продажи земли иностранцам страна ежегодно теряет миллионы инвестиций.



"Новости-Грузия"











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