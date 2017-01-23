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Трамп уволил всех послов, назначенных Бараком Обама - Independent


23.01.2017   16:55
Вскоре после вступления в должность президента США Дональд Трамп увиолил всех послов, не представив сменщиков на их посты. Об этом пишет Independent. Трамп потребовал, чтобы все послы в странах по всему миру, которые были представлены бывшим президентом Бараком Обама, должны покинуть свои офисы к полудню 20 января без какой-либо отсрочки.

Издание отмечает, что это принятая политика, когда политически назначенные послы покидают посты после прихода новой администрации, но довольно редкая, когда нет их сменщиков.

За один раз были уволены 80 послов в страна, агентствах и вопросах - такие как посол по глобальным женским вопросам.

Independent отмечает, что такое решение оставит много стран без утвержденных сенатом посланников на целые месяцы, включая такие страны как Германия, Великобритания и Канада, как и страны, которые считаются ключевыми союзниками. Также такие страны, как Китай, Индия, Япония, Саудовская Аравия также ожидает смена руководителей дипмиссий.






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