Педро Аграмунт переизбран главой ПАСЕ

23.01.2017 17:00 Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на открытии зимней сессии автоматически переизбрала председателя — Педро Аграмунта, передает РИА «Новости».



Кроме того, ПАСЕ подтвердила полномочия всех национальных делегаций, кроме Словакии. Отмечается, что полномочия делегации Словакии не были подтверждены из-за недостаточного присутствия женщин. В течение зимней сессии состоится дискуссия по полномочиям этой делегации.















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