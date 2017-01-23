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Педро Аграмунт переизбран главой ПАСЕ
23.01.2017 17:00
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на открытии зимней сессии автоматически переизбрала председателя — Педро Аграмунта, передает РИА «Новости».
Кроме того, ПАСЕ подтвердила полномочия всех национальных делегаций, кроме Словакии. Отмечается, что полномочия делегации Словакии не были подтверждены из-за недостаточного присутствия женщин. В течение зимней сессии состоится дискуссия по полномочиям этой делегации.
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