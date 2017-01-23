ЕНД обвиняет власти Грузии в содействии российской оккупации

23.01.2017 17:02 "Единое национальное движение" считает, что действие грузинской власти в связи с Георгием Церцвадзе является предательством и пренебрежением государственными интересами. Партия также называет конкретный план действий, чтобы вынудить власть в будущем воздерживаться от сотрудничества с Российской Федерацией, как в случае Церцвадзе.



Об этом на сегодняшнем брифинге говорили представители ЕНД Акакий Минашвили и Хатия Деканоидзе.



"Правительственные ведомства, управляемые Иванишвили, сознательно способствуют, и напрямую помогают государству-оккупанту расправиться и наказать патриотов, борющихся за свободу и территориальную целостность Грузии.



Это та власть, которая через несколько месяцев с прихода к власти освободила российских агентов Шкрильникова, Геворкяна, Чахаляна, и в то же время арестовала борца за нашу безопасность и безопасность наших детей, Рому Шаматава (ему предъявили обвинение на основании интервью Багапша российскому изданию); Главного сержанта вооруженных сил Алеко Горгадзе, который задержал офицера элитарной военной разведывательной группировки, а Зураб Шаматава был ранен в августовской войне; После объявления в розыск генерала Гиги Каландадзе Россией, когда Украина отказалась от его экстрадиции, власть Грузии придумала новое обвинение.



Это является местью российской власти в отношении грузинского государства, и верных, мужественных, и самоотверженных солдат Грузии. Местью, которая осуществляется руками и активным участием предательской власти Иванишвили.



Олигарх забывает, что борьба за свободу, страну, и граждан является непрерывной, вечной, и неоценимой, а у предательства высокая и тяжелая цена, которую обязательно придется заплатить перед грузинским народом"- отметил Акакий Минашвили.



По заявлению Хатии Деканоидзе, передачей секретной информации, и пропустив на границе Грузии гражданина Грузии, объявленного в розыск через Интерпол, грузинская сторона обрекла его на арест, и это была уловка.



"Поскольку власть Грузии не могла выдать Российской Федерации гражданина Грузии исходя из международных принципов и законодательства Грузии, МВД пропустило Георгия Церцвадзе на границе, чтобы у другого государства была возможность передать его России. Это не первый пример посягательства на государственные интересы"- отметила Хатия Деканоидзе.



Касательно плана ЕНД в связи с тем, чтобы вынудить власть воздержаться от сотрудничества с Российской Федерацией, он включает следующие пункты:



- Полная политическая и правовая поддержка Георгию Церцвадзе как в Грузии, так и в Украине.



- Обращение "Национального движения" к посольству Украины в Грузии. Наша цель, еще раз обратится к нашему дружественному государству и стратегическому партнеру в связи с тем, почему неприемлема и недопустима выдача Гии Церцвадзе Российской Федерации, военного, который боролся и борется за свободу и территориальную целостность Грузии и Украины.



- Обращаемся к прокуратуре, возбудить уголовное дело по статье 319 Уголовного кодекса Грузии "Помощь иностранному государству, иностранной организации, или организации, подчиненной иностранному контролю, во враждебной деятельности"- в связи с передачей со стороны государственных ведомств тайной или личной информаций государству-оккупанту, которое использует эти данные с целью борьбы против патриотов Грузии. Очевидно, что в этом процессе включены высокие должностные лица, в том числе министры.



- Уведомляем международную общественность, что власть Грузии содействует началу преследования и экстрадиции граждан Грузии в Российскую Федерацию, где не защищены права человека, и есть высокая вероятность пытки и убийства заключенного. По международным стандартам экстрадиция человека в такое государство запрещается.



- Инициирование предупредительных акций протеста.



- Требование создания следственной комиссии в парламенте Грузии, которая будет работать по фактам передачи Российской Федерации людей, борющихся за территориальную целостность и безопасность Грузии, принявших систематический характер. А правоохранительные органы намеренно игнорируют эти действия, и не реагируют соответствующим образом.

















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