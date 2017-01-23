Парламентское большинство ничего не знает по делу задержанного в Украине грузинского спецназовца

23.01.2017 17:14



"Нельзя передавать человека ни оккупанту, ни другой стране, мы должны поступить так, как определяет закон. Я не в курсе дела в связи с этим вопросом "- заявил Георгий Вольски.



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В правящем большинстве отметили, что Грузия полностью защищает интересы участников августовской войны.



"Участникам войны в Абхазии, Самачабло, семьям погибших власть Грузии и парламентское большинство назначили пособия беспрецедентного масштаба. Мы оказали конкретную помощь"- заявил Гига Букия.





В парламентском большинстве заявляют, что не владеют информацией по делу участника войны в Абхазии и 2008 года, бывшего грузинского спецназовца Гии Церцвадзе, репортаж о котором прошел в передаче "P.S." на канале "Рустави 2"."Нельзя передавать человека ни оккупанту, ни другой стране, мы должны поступить так, как определяет закон. Я не в курсе дела в связи с этим вопросом "- заявил Георгий Вольски.В правящем большинстве отметили, что Грузия полностью защищает интересы участников августовской войны."Участникам войны в Абхазии, Самачабло, семьям погибших власть Грузии и парламентское большинство назначили пособия беспрецедентного масштаба. Мы оказали конкретную помощь"- заявил Гига Букия.











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