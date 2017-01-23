Вано Мерабишвили покинул пост генерального секретаря партии ЕНД

23.01.2017 18:28 Решением Вано Мерабишвили, он больше не занимает пост генерального секретаря «Национального движения», - об этом заявил председатель политсовета «Национального движения» Ника Мелия после встречи с Мерабишвили в тюрьме.



«Позиция Вано Мерабишвили в том, чтобы не оставаться на посту генерального секретаря «Национального движения», - сообщил журналистам Мелия.



Что касается вопроса дальнейшего нахождения в партии или выхода из нее, по его словам, политическое заявление об этом сделает сам Вано Мерабишвили.



«На данный момент он ожидает заседания Большой палаты Страсбургского суда, на котором будет рассмотрено его дело. После вынесения решения Вано Мерабишвили сам сделает политическое заявление», - заявил Мелия.















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