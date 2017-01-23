Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Комитет по процедурным вопросам считает целесообразной регистрацию фракции «Национального движения»


23.01.2017   18:56
Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии считает целесообразной регистрацию фракции «Национального движения».

Как сообщил журналистам председатель комитета Георгий Кахиани после окончания сегодняшнего заседания, комитет обратится к бюро парламента, которое примет окончательное решение по этому вопросу.

«Комитет принял решение и считает целесообразной регистрацию фракции «Национального движения». С соответствующим заключением мы обратимся к бюро парламента и бюро примет окончательное решение. На заседании комитета возникли определенные вопросы о том, насколько легитимно создание новой фракции, однако в конечном итоге, комитет поддержал создание новой фракции», - заявил Кахиани.

По его словам, «Национальное движение» представило соответствующую документацию и комитет решил, что основания для регистрации фракции «Национального движения» легитимны.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
За 2 недели праворульные автомобили подорожали в Грузии на 15%
В Грузии растет число гибридных автомобилей
Главой наблюдательного совета «СОКАР Джорджия петролеум» назначен Давид Зубиташвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудауте продолжается строительство комплекса для проживания российских оккупантов
Омбудсмен Грузии о возможной отмене пунктов пропуска на линии оккупации Абхазии
США осуждают уничтожение Россией памятников культурного наследия в Абхазии
Большая часть Абхазии осталась без света
«Вологодские авиалинии» готовятся летать в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент ПАСЕ сожалеет по поводу неразрешенности нагорно-карабахского конфликта
Трамп уволил 80 американских дипломатов, посол США в Баку остается
Гахраманов: Мы можем транспортировать израильский газ по TANAP
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна