Комитет по процедурным вопросам считает целесообразной регистрацию фракции «Национального движения»

23.01.2017 18:56 Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии считает целесообразной регистрацию фракции «Национального движения».



Как сообщил журналистам председатель комитета Георгий Кахиани после окончания сегодняшнего заседания, комитет обратится к бюро парламента, которое примет окончательное решение по этому вопросу.



«Комитет принял решение и считает целесообразной регистрацию фракции «Национального движения». С соответствующим заключением мы обратимся к бюро парламента и бюро примет окончательное решение. На заседании комитета возникли определенные вопросы о том, насколько легитимно создание новой фракции, однако в конечном итоге, комитет поддержал создание новой фракции», - заявил Кахиани.



По его словам, «Национальное движение» представило соответствующую документацию и комитет решил, что основания для регистрации фракции «Национального движения» легитимны.















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