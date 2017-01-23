Грузинская оппозиция поручилась за задержанного в Украине Георгия Церцвадзе

23.01.2017 19:18 Парламентское меньшинство выступает в качестве поручителя за задержанного в Украине вице-полковника Георгия Церцвадзе. Об этом журналистам заявил депутат парламентского меньшинства Георгий Тугуши. По его словам, соответствующие украинские органы сегодня же получат ходатайство с просьбой не передавать Церцвадзе российским правоохранительным органам.



«Мы согласовали текст ходатайства, в котором депутаты парламентского меньшинства выступают в качестве поручителя за вице-полковника Георгия Церцвадзе, который задержан в Украине, и обращаются к украинским властям, чтобы те ни в коем случае не передавали Церцвадзе российским правоохранительным органам. Мы также выступаем в качестве поручителя, чтобы Церцвадзе был освобожден из заключения. Мы говорили с адвокатом Церцвадзе и планируем помогать ему, чтобы в случае необходимости обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы тот потребовал остановить его экстрадицию в РФ. Наше ходатайство подписывают все депутаты меньшинства, и сегодня же оно будет переслано соответствующим украинским органам», - заявил Георгий Тугуши.



По информации телекомпании «Рустави 2», неделю назад в Украине был задержан бывший грузинский военнослужащий Георгий Церцвадзе, который воевал против России как в Абхазии, так и во время российской агрессии августе 2008 года. Россия обвиняет его в умышленном убийстве и покушении на убийство в 2003 году в Сочи. Однако в международный розыск Церцвадзе был объявлен лишь спустя 13 лет, 23 декабря 2016 года.















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