В парламенте Грузии будет десять фракций

23.01.2017 21:03 Бюро парламента Грузии приняло к сведению вопрос о создании двух новых фракций в законодательном органе страны – «Национальное движение» и «Грузинская мечта – зеленые», говорится в материалах парламента.



Создание фракции «Национальное движение» стало необходимо после раскола в бывшей правящей партии «Единое национальное движение» в начале января, когда из партии ушла часть лидеров, в том числе 21 депутат парламента.



О создании новой фракции партии «Грузинская мечта» стало известно сегодня.



После того как на пленарном заседании парламент примет к сведению вопрос создания новых фракций в грузинском законодательном органе будет 10 фракций, из которых у большинства будет шесть фракций, у меньшинства – две и еще две независимые фракции «Патриоты Грузии» и «Национальное движение».

Фракцию «Национальное движение» сформировали оставшиеся в ЕНД шесть депутатов — Роман Гоциридзе, который возглавит фракцию, а также Саломе Самадашвили, Тинатин Бокучава, Ника Мелия, Коба Накопия и Азер Сулейманов.



Фракцию «Грузинская мечта – зеленые» возглавит бывший лидер «Партии зеленых Грузии» Георгий Гачечиладзе и в нее войдут пять мажоритарных депутатов от правящей партии: Заза Габуния, Ираклий Абусеридзе, Дмитрий Мхеидзе, Георгий Брегадзе и Самвел Мамукян.















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