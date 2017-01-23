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В парламенте Грузии будет десять фракций


23.01.2017   21:03
Бюро парламента Грузии приняло к сведению вопрос о создании двух новых фракций в законодательном органе страны – «Национальное движение» и «Грузинская мечта – зеленые», говорится в материалах парламента.

Создание фракции «Национальное движение» стало необходимо после раскола в бывшей правящей партии «Единое национальное движение» в начале января, когда из партии ушла часть лидеров, в том числе 21 депутат парламента.

О создании новой фракции партии «Грузинская мечта» стало известно сегодня.

После того как на пленарном заседании парламент примет к сведению вопрос создания новых фракций в грузинском законодательном органе будет 10 фракций, из которых у большинства будет шесть фракций, у меньшинства – две и еще две независимые фракции «Патриоты Грузии» и «Национальное движение».
Фракцию «Национальное движение» сформировали оставшиеся в ЕНД шесть депутатов — Роман Гоциридзе, который возглавит фракцию, а также Саломе Самадашвили, Тинатин Бокучава, Ника Мелия, Коба Накопия и Азер Сулейманов.

Фракцию «Грузинская мечта – зеленые» возглавит бывший лидер «Партии зеленых Грузии» Георгий Гачечиладзе и в нее войдут пять мажоритарных депутатов от правящей партии: Заза Габуния, Ираклий Абусеридзе, Дмитрий Мхеидзе, Георгий Брегадзе и Самвел Мамукян.






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