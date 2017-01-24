Бывший посол Польши в Беларуси назначен послом в Грузии

24.01.2017 10:39 Бывший посол Польши в Беларуси стал послом в Грузии 1



Бывший посол Польши в Беларуси Мариуш Машкевич, занимавший должность посла Польши в Беларуси с 1998 до 2002 года, стал послом в Грузии. Накануне он вручил верительные грамоты президенту страны.



На встрече стороны обсудили и визит в Грузию президента Польши. Анджей Дуда должен посетить эту страну в 2017 году, передает «Радыё Свабода».



Польский дипломат сказал, что Польша поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, стремление страны присоединиться к евроатлантическому сообществу.



Мариуш Машкевич был активным деятелем польской «Солидарности». В начале 90-х годов пошел на дипломатическую службу. Сначала работал в Литве. Позже открывал первое польское консульство в Гродно, где был генеральным консулом. С 9 июня 1998 года до 10 декабря 2002 года служил послом Польши в Минске.















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