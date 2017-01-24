Есть два варианта того, почему Мерабишвили отказался от поста генсека ЕНД - Бежашвили

24.01.2017 11:19 По-человечески я понимаю Вано Мерабишвили, он был генеральным секретарем «Национального движения», премьер-министром и его деятельность ассоциируется с «Единым национальным движением», - об этом в передаче «360 градусов» на «Палитраньюс» заявил член «Национального движения» Леван Бежашвили.



По его словам, есть два варианта того, почему Мерабишвили отказался от поста генерального секретаря партии: во-первых, у него есть друзья с обеих сторон, или он не хочет продолжать политическую деятельность.



«Думаю, Мерабишвили занял позицию, которая не ассоциируется с какой-либо из сторон и является нейтральной. Этот процесс был сложным, потому что сторонники требовали от него, как от генсекретаря, выразить свою позицию.



На данном этапе, когда от партии откололась группа лиц, наверное, он не хочет ассоциироваться с какой-либо из сторон, потому что у него есть друзья и здесь, и там. С другой стороны, возможно, он больше не хочет продолжать политическую деятельность», - заявил Леван Бежашвили.















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