Педро Аграмунт считает главным вызовом существование политзаключенных

24.01.2017 11:24 Председатель ПАСЕ считает главным вызовом существование политических заключенных в странах членах Совета Европы. Педро Аграмунт заявил об этом в ходе выступления на зимней пленарной сессии в Страсбурге.



По его словам, сразу же после того, как был избран президентом ассамблеи он начал работать с целью освобождения Нади Савченко и Гиги Угулава.



"Эта инициатива дала результат. И в России, и в Грузии освободили Савченко и Угулава, а также выпустили из заключения достаточно много гражданских активистов и журналистов в Азербайджане"- заявил Педро Аграмунт.



Напомним, что Аграмун вчера был избран на должность президента Парламентской ассамблеи Совета Европы на второй срок.















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