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Педро Аграмунт считает главным вызовом существование политзаключенных


24.01.2017   11:24
Председатель ПАСЕ считает главным вызовом существование политических заключенных в странах членах Совета Европы. Педро Аграмунт заявил об этом в ходе выступления на зимней пленарной сессии в Страсбурге.

По его словам, сразу же после того, как был избран президентом ассамблеи он начал работать с целью освобождения Нади Савченко и Гиги Угулава.

"Эта инициатива дала результат. И в России, и в Грузии освободили Савченко и Угулава, а также выпустили из заключения достаточно много гражданских активистов и журналистов в Азербайджане"- заявил Педро Аграмунт.

Напомним, что Аграмун вчера был избран на должность президента Парламентской ассамблеи Совета Европы на второй срок.






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