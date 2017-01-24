|
Педро Аграмунт считает главным вызовом существование политзаключенных
24.01.2017 11:24
Председатель ПАСЕ считает главным вызовом существование политических заключенных в странах членах Совета Европы. Педро Аграмунт заявил об этом в ходе выступления на зимней пленарной сессии в Страсбурге.
По его словам, сразу же после того, как был избран президентом ассамблеи он начал работать с целью освобождения Нади Савченко и Гиги Угулава.
"Эта инициатива дала результат. И в России, и в Грузии освободили Савченко и Угулава, а также выпустили из заключения достаточно много гражданских активистов и журналистов в Азербайджане"- заявил Педро Аграмунт.
Напомним, что Аграмун вчера был избран на должность президента Парламентской ассамблеи Совета Европы на второй срок.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна