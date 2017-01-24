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Вашадзе: Самой главной пиявкой этой ситуации является Давид Бакрадзе
24.01.2017 11:33
Председатель гражданской платформы "Новая Грузия" Георгий Вашадзе комментирует положение, создавшееся в "Национальном движении", и говорит, что ЕНД распалось.
В интервью онлайн-изданию "iPress" он заявил, что "самой главной пиявкой этой ситуации" является Давид Бакрадзе, которого т.н. группа Бокерия вывела как фасад.
"Откровенно говоря, я не обратил особого внимания на положение в "Нацдвижении", поскольку я находился с визитом в США, и был в другом часовом поясе. Для меня в ЕНД было немного новшества. Произошло точно то, что я говорил в мае. Сожалею, что все это оправдалось.
Говорить о том, кто и в чем виноват, не имеет смысла. В данном случае для меня простым вопросом является то, что "Национальное движение" развалилось. Михеил Саакашвили едва смог создать фракцию в парламенте. Еле добавили Азера Сулейманова, чтобы у них был шестой депутат в парламенте.
С другой стороны осталась группа Бокерия-Угулава, рейтинг которой будет весьма низким. Эта группа вывела на фасад Бакрадзе, самую большую пиявку этой ситуации"- заявил Георгий Вашадзе, который сам был членом ЕНД и покинул партию весной минувшего года.
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