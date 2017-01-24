Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия раз и навсегда должна получить соответствующую международным стандартам Конституцию - премьер


24.01.2017   11:52
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что Грузия "раз и навсегда" должна получить соответствующую международным стандартам Конституцию. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства.

Как отметил премьер, «с такой вовлеченностью как сейчас Конституционная комиссия работает в Грузии впервые».

По его же словам, со стороны Венецианской комиссии также получена позитивная оценка в связи с необходимостью изменений и самим процессом.

«В связи с Конституционной комиссией хочу с удовлетворением отметить, что в Грузии происходит впервые то, что Конституционная комиссия работает с такой вовлеченностью. В нее вовлечены конституционалисты, эксперты из неправительственного сектора, а также международные организации. Как известно, и со стороны Венецианской комиссии получена позитивная оценка в связи с необходимостью изменений и самого процесса, поэтому еще раз хочу отметить, что в отличие от той практики прошлого, когда мы иногда узнавали о конституционных изменениях посредством медиа и это носило абсолютно политический характер, раз и навсегда у нас в Грузии будет Конституция, которая будет принята с широкой вовлеченностью, опираясь на те нужды и вызовы, существующие сегодня в нашей стране и затем уже, разумеется, не будет таких частых изменений. Что, я думаю, не хорошо и сегодня мы раз, исходя из нужд и реалий страны, должны получить соответствующую международным стандартам Конституцию», - завил Квирикашвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
За 2 недели праворульные автомобили подорожали в Грузии на 15%
В Грузии растет число гибридных автомобилей
Главой наблюдательного совета «СОКАР Джорджия петролеум» назначен Давид Зубиташвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Награда нашла «героя»
В Совете Европы и ОБСЕ обсудили положение в оккупированной Абхазии
В Гудауте продолжается строительство комплекса для проживания российских оккупантов
Омбудсмен Грузии о возможной отмене пунктов пропуска на линии оккупации Абхазии
США осуждают уничтожение Россией памятников культурного наследия в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саркисян: Мы сейчас не обсуждаем антироссийскую или антиевропейскую ориентацию
Педро Аграмунт: Не удалось добиться успеха в разрешении карабахского конфликта
Алиев: В ближайшем будущем вынужденные переселенцы вернутся на земли
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна