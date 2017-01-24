Грузия раз и навсегда должна получить соответствующую международным стандартам Конституцию - премьер

24.01.2017 11:52 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что Грузия "раз и навсегда" должна получить соответствующую международным стандартам Конституцию. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства.



Как отметил премьер, «с такой вовлеченностью как сейчас Конституционная комиссия работает в Грузии впервые».



По его же словам, со стороны Венецианской комиссии также получена позитивная оценка в связи с необходимостью изменений и самим процессом.



«В связи с Конституционной комиссией хочу с удовлетворением отметить, что в Грузии происходит впервые то, что Конституционная комиссия работает с такой вовлеченностью. В нее вовлечены конституционалисты, эксперты из неправительственного сектора, а также международные организации. Как известно, и со стороны Венецианской комиссии получена позитивная оценка в связи с необходимостью изменений и самого процесса, поэтому еще раз хочу отметить, что в отличие от той практики прошлого, когда мы иногда узнавали о конституционных изменениях посредством медиа и это носило абсолютно политический характер, раз и навсегда у нас в Грузии будет Конституция, которая будет принята с широкой вовлеченностью, опираясь на те нужды и вызовы, существующие сегодня в нашей стране и затем уже, разумеется, не будет таких частых изменений. Что, я думаю, не хорошо и сегодня мы раз, исходя из нужд и реалий страны, должны получить соответствующую международным стандартам Конституцию», - завил Квирикашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

