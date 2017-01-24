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Грузия была и остается верным и значительным партнером США в этом регионе - премьер


24.01.2017   11:53
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пожелал новому президенту США Дональду Трампу успехов в преодолении как внутренних вызовов Америки, так и вызовов, существующих в мировом масштабе. Об этом премьер говорил сегодня на заседании правительства.

«Хочу откликнуться на результаты президентских выборов в США. Прежде всего, хочу поздравить г-на Дональда Трампа с избранием 45-м президентом. Хочу пожелать ему успехов как в преодолении внутренних вызовов, так и вызовов, существующих в мировом масштабе», - заявил Квирикашвили.

По его же словам, сильная Америка весьма важна для спокойствия и стабильности в мире.

Премьер-министр также подчеркнул, что «Грузия была и остается верным и значительным партнером США в этом регионе».






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