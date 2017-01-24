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Еще 149 семей беженцев получат квартиры - премьер
24.01.2017 13:13
В ближайшее время 149 семей беженцев получат в собственность квартиры в Тбилиси, Поти, Кутаиси и Цхалтубо.
По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом на заседании правительства 24 января сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили.
По информации премьера, в течение последних четырех лет жилые площади уже переданы в собственность 13 749 семьям беженцев, и правительство продолжит работу в этом направлении.
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