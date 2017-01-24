Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Нужно сделать все для защиты прав своего гражданина - Омбудсмен по делу Церцвадзе


24.01.2017   13:29
Народный защитник Грузии Уча Нануашвили считает, что государство должно сделать все для защиты прав своего гражданина и избежать выдачи Георгия Церцвадзе, задержанного в Украине грузинского офицера, России.

По словам Учи Нануашвили, аппарат Омбудсмена внимательно будет следить за развитием процессов.

«Грузинское государство должно максимально защищать права своего гражданина везде, в том числе за рубежом и должно сделать все, чтобы не произошла его передача. Исходя из этого, должны быть предприняты все шаги для того, что если и существуют какие-то вопросы, грузинский суд должен отреагировать. У народного защитника в основном та информация, что озвучена в медиа. Следовательно, мы заинтересованы и изучаем, насколько соответствует распространенная информация реальности. Мы должны избежать передачи Георгия Церцвадзе враждебному государству т.е. России», - заявил Уча Нануашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из-за девальвации валюты в розничной торговле возникли определенные трудности
В Грузии будет осуществлена газификация еще 11 тыс. семей
За 2 недели праворульные автомобили подорожали в Грузии на 15%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Награда нашла «героя»
В Совете Европы и ОБСЕ обсудили положение в оккупированной Абхазии
В Гудауте продолжается строительство комплекса для проживания российских оккупантов
Омбудсмен Грузии о возможной отмене пунктов пропуска на линии оккупации Абхазии
США осуждают уничтожение Россией памятников культурного наследия в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саркисян: Мы сейчас не обсуждаем антироссийскую или антиевропейскую ориентацию
Педро Аграмунт: Не удалось добиться успеха в разрешении карабахского конфликта
Алиев: В ближайшем будущем вынужденные переселенцы вернутся на земли
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна