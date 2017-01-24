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Нужно сделать все для защиты прав своего гражданина - Омбудсмен по делу Церцвадзе
24.01.2017 13:29
Народный защитник Грузии Уча Нануашвили считает, что государство должно сделать все для защиты прав своего гражданина и избежать выдачи Георгия Церцвадзе, задержанного в Украине грузинского офицера, России.
По словам Учи Нануашвили, аппарат Омбудсмена внимательно будет следить за развитием процессов.
«Грузинское государство должно максимально защищать права своего гражданина везде, в том числе за рубежом и должно сделать все, чтобы не произошла его передача. Исходя из этого, должны быть предприняты все шаги для того, что если и существуют какие-то вопросы, грузинский суд должен отреагировать. У народного защитника в основном та информация, что озвучена в медиа. Следовательно, мы заинтересованы и изучаем, насколько соответствует распространенная информация реальности. Мы должны избежать передачи Георгия Церцвадзе враждебному государству т.е. России», - заявил Уча Нануашвили.
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