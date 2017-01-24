Президент ЕНП призвал руководство Грузии освободить политзаключенных

24.01.2017 13:51 Президент Европейской народной партии (ЕНП) Джозеф Даул выразил сожаление наличием политзаключенных в Грузии и призвал руководство страны к их освобождению. Об этом Даул заявил после встречи с лидерами "Европейской Грузии".



Напомним, что "Европейская Грузия" представляет отколовшуюся от "Единого национального движения" часть. В нее перешел 21 из 27 депутатов ЕНД. Лидерами партии являются недавно покинувший тюрьму экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и бывший международный секретарь ЕНД Гига Бокерия.



Сегодня я встретился с Давидом Бакрадзе, Гигой Бокерия, Георгием Церетели и Гиги Угулава. Они представили свой новый политический проект «Европейская Грузия». Я рад видеть бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, который был освобожден из 2.5-летрнего заключения некоторое время назад. Хочу выразить сожаление в связи с другими заключенными в Грузии, и призываю премьера Георгия Квирикашвили незамедлительно освободить их», -пишет президент ЕНП.















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