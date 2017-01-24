Грузия уже предприняла шаги в защиту интересов гражданина Церцвадзе в Украине - министр юстиции

24.01.2017 14:51 Грузия уже осуществила шаги для того, чтобы интересы Георгия Церцвадзе были защищены на территории Украины, - заявила журналистам министр юстиции Грузии Тея Цулукиани.



«Единственное могу сказать, что наше государство и так и, между прочим ему не нужны призывы некоторых громко кричащих людей, уже осуществила шаги для того, чтобы интересы нашего гражданина, г-на Церцвадзе были защищены на территории Украины. Это то, что я могу сказать в эту минуту и опять-таки исходя из интересов гражданина Церцвадзе. Моей покорнейшей просьбой и просьбой всего правоохранительного блока было то, чтобы вы максимально воздержались от ажиотажа вокруг этой темы, так как это не служит жизненным интересам самого гражданина Церцвадзе. Ведется сотрудничество с Украиной, и подождем результатов», - заявила министр юстиции Тея Цулукиани после завершения заседания правительства Грузии.



Вместе с тем она отметила, что в ее ведомстве личные данные всех людей защищены.



«С полной ответственностью могу сказать, что в системе Минюста строго защищены личные данные всех граждан, в том числе гражданина Церцвадзе. Они недоступны никому, кроме случаев, предусмотренных законом. Соответственно, ни к одним личным данным, которые могут храниться в нашей системе, нет доступа тем более у страны оккупанта», - заявила Цулукиани.















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