Саакашвили призывает украинские власти «не опозориться» передачей России Гии Церцвадзе

24.01.2017 15:50 Президент Грузии Михеил Саакашвили призывает украинские власти и президента Порошенко «не опозориться» передачей России грузинского офицера Гии Церцвадзе.



Михеил Саакашвили откликается на дело Георгия Церцвадзе на своей странице в Facebook. Как пишет Михеил Саакашвили, офицер ВС Грузии героически сражался против российских агрессоров как в Грузии, так и в Украине.



«Гия участвовал во многих секретных операциях в Донбассе, позднее же он стал инструктором украинского спецназа. Грузинская власть, управляемая олигархом Бидзиной Иванишвили, очень не любит военных, сражающихся за Украину, а в отношении многих из них в Грузии возбуждено уголовное дело. Грузинские спецслужбы передали России личные данные Церцвадзе, что дало возможность русским обвинить его по сфабрикованному делу и объявить в розыск. Это обычная практика со стороны Москвы и с ней хорошо знакомы в Украине», - пишет Михеил Саакашвили.



По словам Саакашвили, он также удивлен тем, что на основании требования Москвы Церцвадзе был задержан украинскими полицейскими, и сейчас рассматривается вопрос об его экстрадиции.



«Хочу обратиться к украинским властям – не позорьтесь! Разве официальное подтверждение, что он участвовал в российско-грузинской войне не является достаточной причиной для того, чтобы его не передавать врагу, той стране, в которой возникнет угроза его жизни. Сегодня так поступают с грузинскими героями, завтра же власть Украины поступит так с украинскими героями. Если страна не может защитить своих защитников, кто защитит ее до конца», - пишет Саакашвили.















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