Президент Грузии наложил вето на поправки к закону «Об общих судах»

24.01.2017 16:31 Президент Грузии Георгий Маргвелавшили применил право вето в отношении поправок к пакету законодательных изменений, связанных с реформированием судебной системы. Об этом глава государства сообщил на чрезвычайной пресс-конференции.



Президент Грузии решил использовать конституционное право и отправил в парламент страны несколько мотивированных замечаний.



«Реформирование судебной системы, ее усиление и оздоровление всегда были для меня важными приоритетами. В представленном пакете есть много полезных и важных изменений, в том числе такие изменения, на внедрение и техническое обеспечение которых из нашей администрации выделено множество сотен тысяч лари, например, на внедрение системы электронного распределения дел. Но в то же время законодательный пакет содержит нормы, которые противоречат принципам обеспечения независимости беспристрастного суда и индивидуального судьи. Исходя из этого, из важности реформирования судебной системы я решил использовать конституционное право и предлагаю парламенту мотивированные замечания. Важнейшими из них вляются изменения, которые обеспечивают порядок выбора председателей в суде, и в то же время в будущем отменит экзаменационный срок»,- отметил президент.



По словам Георгия Маргвелашвили, эти замечания полностью соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии.



Напомним, что парламент Грузии в декабре принял поправки в закон "Об общих судах". Согласно новшеству, в судебной системе вводится электронное распределение дел, перераспределение полномочий заместителей председателей судей, которые теперь не смогут возглавлять коллегии судов. Кроме этого, при назначении судей на должности в городских и районных судах приоритет будет отдаваться выпускникам Школы юстиции.















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